Удар рашистів по Дніпропетровщині: у Покровській громаді 1 загибла і 9 постраждалих

Російські війська 29 травня завдали удару по Покровській громаді у Дніпропетровській області, внаслідок чого одна людина загинула і 9 осіб постраждали.

Про це повідомляють голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура.

“Ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району. Є загибла. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина.

Зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Інформація уточнюється”.

За даними прокуратри, тип зброї, застосованої ворогом 29 травня на Дніпропетровщині, ще встановлюється.

Пошкоджено будівлю спорткомплексу, приватні будинки, господарчі споруди, автівки.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). // УП