Україна отримала від Литви 50 бронетранспортерів M113

При розгляді питань про подальшу військову підтримку України Литва консультуватиметься з союзниками по НАТО.

В Україну вже прибули всі 50 подарованих Литвою бронетранспортерів М113.

Як повідомляє Delfi, про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив журналістам сьогодні за підсумками засідання Державної ради з оборони.

“Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і буде підтримувати. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113”, – сказав Анушаускас.

За його словами, на засіданні ради не обговорювалося питання про можливу військову підтримку України, обговорювалася ситуація в регіоні – мобілізація, можливі прохання про надання притулку громадянами Росії.

Також Анушаускас підкреслив, що при розгляді питань про подальшу військову підтримку України країна консультуватиметься з союзниками по НАТО.

Міністр зазначив, що Литва розглядає подальшу можливу підтримку України, консультуючись з партнерами по НАТО, оскільки країні необхідно виконувати і свої зобов’язання перед Альянсом для забезпечення безпеки військовослужбовців, дислокованих в Литві.

Допомога Литви Україні: головне

26 серпня Анушаускас повідомив, що Литва закупить для Збройних сил України 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Він також зазначив, що в рамках ініціативи Legion оf Boom зі збору коштів на закупівлю озброєння для України було зібрано понад 1 млн євро.

7 вересня в Міністерстві оборони Литви повідомили, що країна передала Україні гаубиці 105-мм калібру.

Раніше Литва передавала Україні військові вантажівки, позашляховики (для робіт з розмінування) та іншу допомогу. // УНІАН