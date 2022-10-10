Україна під масовими російськими ракетними ударами: що відомо на цей момент

У понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

РБК-Україна зібрало все, що відомо зараз.

Київ

Близько 9-ї ранку в центрі Києва пролунав перший вибух. На даний момент вже зафіксовано не менше 10 вибухів. За даними мера Віталія Кличка, ракети потрапили по центру столиці в Шевченківському та Солом’янському районах.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував фото з місця інциденту у Києві. На ньому помітна серйозна пожежа, вогонь охопив автомобілі.

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

Момент удару по Києву влучив у прямий ефір ВВС.

Ракетний удар по Києву під час прямого ефіру на BBC pic.twitter.com/J5AiR3nm6l — Сергій Прач (@sergey_prach) October 10, 2022

Що відомо про постраждалих та загиблих

Буквально одразу стало відомо про загиблих та поранених внаслідок вибухів у Києві.

“Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучень у Києві в різних місцях. Інформація уточнюється”, – розповіла прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

Пізніше радник міністра МВС Ростислав Смирнов повідомив, що у Шевченківському районі загинули щонайменше 8 осіб та 24 поранені.

Метро у Києві

Через обстріл руху поїздів червоною лінією метро призупинено. Також тимчасово закрито пересадочний вузол “Театральна”-“Золоті ворота”. Пізніше метро у Києві було повністю зупинено.

У столиці спостерігаються перебої зі світлом та мобільним зв’язком.

Залізничний вокзал у Києві

За даними УЗ, вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу в Києві, проте вокзал працює.

“Висадка та посадка на потяги здійснюється через західний та східний підземні переходи, які виконують роль укриття”, – йдеться у повідомленні.

Київська область

За даними голови Київської ОВ Олексія Кулеби, практично по всій Київській області працює ППО.

“Є збиті ракети. Є прильоти приватним сектором у двох громадах. Є постраждалі”, – написав він.

Дніпро та область

Масовано була атакована і Дніпропетровська область. По області були зафіксовані удари ракет, РСЗВ та важкої артилерії.

Житомир та Хмельницький

Вибухи зафіксовані і у Житомирі та Хмельницькому. Голова Хмельницької ОВ Сергій Гамалій попередив про роботу ППО. У кількох районах Хмельницького зникло електропостачання.

Львів та область

У Львові та області пролунали кілька вибухів. Інформацію про вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий. За його даними, над містом працює ППО.

“Офіційно зафіксували удари по об’єктах енергетичної інфраструктури Львівщини”, – написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За даними мера Львова Андрія Садового, через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.

Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники”, – написав він.

Миколаїв

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, над областю збито 3 ракети.

Сумська область

Вибух також зафіксовано у Сумській області.

“Сумська область. Вибух. Конотоп. Залишайтеся в укриттях”, – написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Оновлено 10.39. За словами голови області, через удар по Конотопу є поранені.

“У всіх районах області є перебої зі світлом. Подекуди через це – проблеми з водопостачанням. У Конотопі приліт двох ракет по об’єкту інфраструктури. Є поранені”, – написав він.