Україна повернула додому тіла ще 17 полеглих воїнів

З 24 лютого 2022 року вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих захисників.

Україна повернула додому тіла ще 17 полеглих захисників з тимчасово захоплених територій.

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції, повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося повернути тіла 1 426 захисників України рідним для гідного поховання.

У Мінреінтеграції додали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти – 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, за рік війни вдалося здійснити 38 обмінів полоненими. З російського полону за цей час звільнили 1 863 людини. // LB.ua