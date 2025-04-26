Україна повернула додому з окупованих територій ще 12 дітей

Діти піддавалися моральному тиску, а дехто і знущанням.

Ще 12 українських дітей повернуто додому у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомила радниця голови Офісу президента України Дарія Зарівна у Телеграм-каналі.

Дітей повернули з окупованих Росією територій.

Серед них — Богдан із багатодітної родини, повідомляє Зарівна. Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували.

Вдалося також вивезти родину, яка жила під постійним тиском.

10-річного Єгора росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці.

“Щиро дякую команді Save Ukraine та іншим партнерам за сприяння в організації рятувальної місії.”, – написала Зарівна і підкреслила, що імена дітей змінені з метою безпеки.

Нагадаємо, у 2024 році на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 449 дітей, незаконно утримуваних Росією. За даними української влади, в Росію за час повномасштабної війни депортовані майже 20 тисяч дітей, яких вдалося ідентифікувати. Офіційний Київ переконаний, що справжні цифри можуть бути набагато вищими. // Дзеркало тижня