Україна повернула тіла ще 1,2 тис. загиблих
Правоохоронці проведуть експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла
За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Репатріація відбулася згідно з домовленостями за підсумками переговорів у Стамбулі. Раніше повідомлялося, що Україна працює з Російською Федерацією над масштабним обміном тілами загиблих військовослужбовців у форматі «6000 на 6000».Tweet