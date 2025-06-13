Україна повернула тіла ще 1,2 тис. загиблих

Правоохоронці проведуть експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За словами російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Правоохоронці проведуть необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Репатріація відбулася згідно з домовленостями за підсумками переговорів у Стамбулі. Раніше повідомлялося, що Україна працює з Російською Федерацією над масштабним обміном тілами загиблих військовослужбовців у форматі «6000 на 6000».