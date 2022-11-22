Україна повернула тіла ще 33 загиблих військових

Україна повернула додому ще 33 тіла загиблих військових.

Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

“Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.