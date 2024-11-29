Україна повернула тіла ще 502 загиблих бійців

За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 502 полеглих Оборонців.

З числа повернених полеглих Захисників України:

397 з Донецького напрямку;

24 з Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

з моргів на території рф повернено 17 загиблих.

Полеглих Захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи. Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими