Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

Експерти у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених “на щиті” оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

⁠Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території РФ.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. // LB.ua