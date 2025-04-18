Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

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Експерти у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених “на щиті” оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • ⁠Бахмутського напрямку;
  • ⁠Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;
  • з моргів на території РФ.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. // LB.ua

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