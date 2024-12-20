Україна повернула тіла ще понад 500 загиблих захисників
Україна повернула на підконтрольну територію тіла 503 загиблих військовослужбовців. Це захисники, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
- 403 воїни з Донецького напрямку;
- 12 з Луганського напрямку;
- 57 із Запорізького напрямку.
Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.
Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.