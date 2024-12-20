Україна повернула тіла ще понад 500 загиблих захисників

Україна повернула на підконтрольну територію тіла 503 загиблих військовослужбовців. Це захисники, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Серед повернених захисників: