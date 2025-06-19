Україна та РФ провели черговий обмін полоненими (фото і відео)

Україна та Росія здійснили новий обмін полоненими у четвер, 19 червня. Більшість захисників, яких вдалося повернути, були в полоні з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

“Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року“, – повідомив президент.

Додому повернулися захисники, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Це представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил тероборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Як уточнив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з російського полону було звільнено групу важкохворих захисників. Воїни мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

“Кожен звільнений сьогодні Захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням”, – повідомив Коордштаб.

Більшість звільнених воїнів перебували в полоні понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні військові – представники рядового та сержантського складу.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що найстаршому звільненому – 63 роки. Серед звільнених також є захисник, у якого сьогодні день народження. Йому виповнилося 45 років.







Україна повернула з російського полону військових (t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/Koord_shtab)