Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво зброї

США також заявили про створення міжвідомчої групи Ukraine Deal Team, яка розроблятиме рекомендації щодо потенційних угод.

У Вашингтоні у межах українсько-американської конференції оборонних індустрій Україна та США підписали Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними.

Як інформує Офіс президента України Володимира Зеленського, документ про домовленість підписаний Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України – з української сторони, а також Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки – з боку США.

“Меморандум передбачає, що Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності. Одним з основних пріоритетів у Меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні. Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування”, – повідомили в ОП.

Як зазначається, Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані для початку локальної реалізації окремих проєктів, які мають на меті вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони шляхом інтеграції західних боєприпасів.

“Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання й допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у межах конференції Сполучені Штати Америки заявили про створення міжвідомчої групи Ukraine Deal Team, до якої увійшли представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Міністерства торгівлі США. Міжвідомча група підтримуватиме партнерів, які розроблятимуть рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.

За даними ОП, у заході взяли участь близько 350 американських, українських та європейських промисловців та урядовців. // УНІАН