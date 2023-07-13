Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, – Тарнавський

Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувач оперативно-стратегічного угрупування “Таврія” Олександра Тарнавського в інтерв’ю CNN .

“Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси – ред.), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою – ред.)”, – сказав він.

Він зазначив, що російські окупанти розуміють, що отримавши ці боєприпаси, Україна буде матиме перевагу: “Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де можна їх використовувати”.

За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництво.

Він також наголосив на обмеженнях щодо використання боєприпасів, заявивши, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

“Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані”, – додав Тарнавський.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно у США повідомили про передачу Україні касетних боєприпасів та інше озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п’ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

Додамо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення.

Зазначимо, що касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Вони складаються з десятків менших бомб та розлітаються під час детонації. З оглядну на це вони можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.