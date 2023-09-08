Україні вдалося повернути додому ще одну групу утримуваних Росією дітей

З безпекових міркувань неможливо розголошувати багато деталей повернення цих дітей.

Україна змогла повернути додому ще дев’ятьох дітей, яких російські окупанти незаконно вивезли з країни або тримали на захоплених територіях, повідомив в Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець.

Серед тих, кого вдалося повернути, — неповнолітній, якого росіяни звинуватили у підриві моста.

“Історії цих дітей вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування. Наприклад, двоє діток довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях, і тепер, нарешті, вдалося повернути їх батькам. Також нам вдалося повернути на Батьківщину хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві моста, місяць тримали у в’язниці та допитували. Він пройшов всі кола пекла, зокрема, й фільтрацію. Але тепер він з мамою, в Україні”, – написав Лубінець та зазначив, що з безпекових міркувань неможливо розголошувати багато деталей повернення.

Депортації дітей з України – це треба знати

Кремль активно вивозив дітей на окуповані території та в РФ під час усієї повномасштабної війни. Депортації зазнали щонайменше 20 тисяч дітей (їхні імена встановлено), але реальна кількість може бути в 10 разів більшою. // УНІАН