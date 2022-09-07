Українська Армія дронів поповнилася ще 20 безпілотниками Warmate

Ще 20 БПЛА збройні сили отримають пізніше цього місяця.

Українська Армія дронів поповнилася першими 20-ма безпілотниками Warmate, які придбали на пожертви через Monobank. Ще 20 дронів Збройні сили отримають пізніше цього місяця.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

“Менш ніж за тиждень ви надіслали банку 64 млн грн, які передали на «Армію дронів». За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них ми вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця”, – написав він.

Федоров розповів, що Warmate виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

Голова Мінцифри також додав, що на дронах українці залишили свої послання окупантам.