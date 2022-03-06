Українська армія вже знищила 88 літаків та гелікоптерів РФ
З початку вторгнення Росії українська армія знищила 88 російських літаків та гелікоптерів.
Такі дані оприлюднило командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що лише 5 березня російські сили втратили:
- три вертольоти, які самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;
- один штурмовик Су-25 та один вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ;
- два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ
- два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.
- протиповітряна оборона збила безпілотник «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
Загалом станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських військ становили 44 літаки та 44 вертольоти.
«Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю», – поінформували в у відомстві. // СуспільнеTweet