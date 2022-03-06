Українська армія вже знищила 88 літаків та гелікоптерів РФ

З початку вторгнення Росії українська армія знищила 88 російських літаків та гелікоптерів.

Такі дані оприлюднило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що лише 5 березня російські сили втратили:

три вертольоти, які самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

один штурмовик Су-25 та один вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ;

два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.

протиповітряна оборона збила безпілотник «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Загалом станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських військ становили 44 літаки та 44 вертольоти.

«Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю», – поінформували в у відомстві. // Суспільне