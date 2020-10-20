«Українська формула» амністії не може включати воєнних злочинців — Резніков

Українська формула амністування не може включати воєнних злочинців, убивць, які скоювали злочини проти людяності та гуманізму, а також «верхівку» — організаторів таких злочинів на окупованих територіях.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в інтерв’ю zn.ua, передає Укрінформ.

«Навіть гіпотетичне ухвалення Україною будь-якого закону, умовно кажучи про «тотальну амністію» (як багато хто інтерпретує), суперечило б міжнародним принципам і конвенціям. Воєнних злочинців наздоганяють і через 20, і через 30, і через 40 років. Тому українська формула амністування точно також не може включати воєнних злочинців, убивць, які здійснювали злочини проти людяності та гуманізму, а також «верхівку» — організаторів цих злочинів», — повідомив Резніков.

Він поінформував, що близько 30-35 тисяч озброєних людей перебувають на окупованій території Донбасу, і вони діляться на 1-й і 2-й армійські корпуси, що перебувають під командуванням Південного округу російської армії зі штабом у Ростові.

«У тих окопах з автоматами, разом із російськими військовими, перебувають і наші з вами співгромадяни, які через низку причин служать сьогодні в окупаційній армії. Так ось, якщо людина стоїть на КПВВ в уніформі і з автоматом, і займається тим, що піднімає та опускає шлагбаум, але не скоювала тяжких злочинів, то вона потрапить під амністування. Але її командир, який віддавав команди, вбивав, катував у в’язниці «Ізоляція», не може бути амністований ні за яких умов. І в разі його затримання понесе покарання за повною програмою», — сказав віцепрем’єр.

Він уточнив, що амністія — це звільнення від покарання або від інших видів переслідування за скоєні діяння, але це не означає, що людині скажуть, що вона не здійснювала правопорушення.

«Здійснювала. Ти все одно повстала проти конституційного ладу держави, в якій ти живеш. Хтось може прийти навіть добровільно і сказати: я служив у таких-то підрозділах, наприклад, в інженерних військах, займався розмінуванням, вважаю, що я підпадаю під амністію. Проводимо перевірку, переконуємося, що він не вбивав, не здійснював тяжких злочинів — амністуємо», — підкреслив Резніков.

За його словами, є питання про те, хто це робитиме.

«Нам необхідно створити певні тимчасові судові інстанції, в тому числі з міжнародною присутністю, щоб забезпечити довіру, оскільки без довіри ця система не працюватиме. Можливо, це будуть тимчасові комісії. Це не означає, що людина не може з’явитися пізніше — через декілька років, але тоді вже будуть працювати українські суди, прокуратура, правоохоронні органи. Ключовим елементом розмежування в амністії буде тяжкість здійсненого правопорушення», — заявив Резніков.

Для нього, зазначив віцепрем’єр-міністр, питання амністії абсолютно зрозуміле, але про це необхідно говорити з суспільством. Резніков також додав, що країні необхідний закон щодо амністії, який буде зрозумілий українському суспільству на всій території України, в тому числі в Криму та окупованій частині Донбасу.

Як повідомлялося, раніше Резніков заявляв, що повноцінна реінтеграція нині окупованих територій триватиме мінімум 25 років.