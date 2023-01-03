За даними командування Повітряних сил ЗСУ, за дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони.

Українська протиповітряна оборона, починаючи з вересня, вже знищила близько півтисячі ворожих дронов-камікадзе “Шахед”, які росіяни запускали на територію України.

Як повідомив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону, можливі нові ворожі атаки і Україна до них готується.

“Якщо будуть (обстрілювати – УНІАН) такими темпами, як ті дві ночі, то, судячи з уже озвученої нашими певними спецслужбами інформації про нову партію в 250 (дронів – УНІАН), половину вже, як мінімум, використали, то десь можна собі умовно підрхувати (скільки залишилося–УНІАН). Не забувайте, що кожна партія може бути підвезена ще”, – підкреслив він.

За словами спікера, в будь-якому випадку Україна готується до нових російських атак.

“Дрони збиваються. Як бачите, за дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збиті 84 дрона. 100% були збиті протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи. Кількість збитих дронів вже наближається до цифри півтисячі з 11 вересня. Це півтисячі тільки збитих дронов. Трішки менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня”, – зазначив Гнат. // УНІАН