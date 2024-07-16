Українська розвідка і кіберволонтери атакували майже сотню російських веб-ресурсів

15 липня 2024 року волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора росії.

Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують “лежати” 39.

Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору росії.

Зокрема, ураження зазнали:

“MITgroup” — група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.

“пєрмскій завод промобладнання” — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.

“Обʼєднані кранові технології” — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.

“РУМОС-ЛАДА” — дилер автомобілів LADA.

Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін — тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки “404”.

Слава Україні!