Українська система бойового управління Delta пройшла випробування НАТО

Усі тести на взаємосумісність були вдалими.

Українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, у тому числі щодо взаємосумісності з винищувачами F-16.

Про це віцепрем’єр Михайло Федоров написав у Telegram.

“У червні цього року в Польщі відбулися щорічні навчання НАТО CWIX зі взаємосумісності національних бойових та інформаційних систем з системами і протоколами НАТО. Delta успішно протестували з 15 системами з 10 країн, включно з 3 системами, розробленими безпосередньо НАТО. Усі тести на взаємосумісність були вдалими, і Delta вкотре підтвердила свої унікальні можливості”, – написав Федоров.

За його словами, також протестували 4 протоколи обміну даними, за якими працює більшість сучасного озброєння, що отримує Україна від західних партнерів. Головний протокол – мережа Link 16, що дає можливість отримувати дані в Delta з винищувачів F-16.

Зазначимо, що Delta — національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України та Сили безпеки і оборони; побудована за стандартами НАТО, що уможливлює ведення мережево-центричної війни.

Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень. Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

Нагадаємо, що 4 лютого 2023 року уряд вирішив впровадити систему Delta в Силах оборони. // LB.ua