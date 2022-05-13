Українські бійці на сході відбили 9 атак та знищили 130 окупантів

Крім живої сили, українські воїни знищили багато техніки росіян.

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 9 атак російських окупантів і знищили до 130 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

танків – 2;

БТР – 1;

БМП – 5;

БМД – 1;

міномети – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 2.