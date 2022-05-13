Українські бійці на сході відбили 9 атак та знищили 130 окупантів

Крім живої сили, українські воїни знищили багато техніки росіян.

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 9 атак російських окупантів і знищили до 130 загарбників.

Українські бійці знищили на сході 130 окупантів і відбили 9 атак, – ОТУ "Схід"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

  • танків – 2;
  • БТР – 1;
  • БМП – 5;
  • БМД – 1;
  • міномети – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 2.

Нагадаємо, десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку Сіверський Донець черговий раз завдали потужні удари по ворогу. // LB.ua

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