Українські бійці на сході відбили 9 атак та знищили 130 окупантів
Крім живої сили, українські воїни знищили багато техніки росіян.
Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 9 атак російських окупантів і знищили до 130 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ «Схід».
Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:
- танків – 2;
- БТР – 1;
- БМП – 5;
- БМД – 1;
- міномети – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку Сіверський Донець черговий раз завдали потужні удари по ворогу. // LB.ua