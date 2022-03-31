Українські бійці звільнили від окупантів 11 населених пунктів на Херсонщині

У Херсонській області Збройні сили України визволили від загарбників і взяли під контроль 11 населених пунктів.

Джерело: Угруповання військ «Південь»

Дослівно: «Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ «Південь» було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове».

Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)».