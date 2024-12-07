Українські десантники знищили кілька штурмових груп РФ в районі Курахового (відео)

Українські десантники знищили кілька штурмових груп РФ в районі Курахового. Вдалось ліквідувайти майже 30 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

“Десантники провели черговий обряд “обнулєнія” для окупантів на Курахівському напрямку фронту. Вчасно виявлені нашими дронами російські штурмові групи були знищені прицільним вогнем артилерії і ударних дронів”, – йдеться у повідомленні.

За даними ДШВ, у ході одного бою військові спалили дві ворожі бронемашини, ліквідували 27 окупантів, ще 12 були поранені.

“Скалічені тіла російських штурмовиків, яких вже ніхто не витягне з поля бою – найкраща ілюстрація того, що “спецоперація” Путіна іде за планом”, – констатують десантники.