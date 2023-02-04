Українські хакери зламали брифінг МЗС РФ з… кіберзахисту(відео)

Пропагандистам довелося ще й слухати український гімн.

Українські хакери зламали онлайн-брифінг МЗС Росії з кіберзахисту і зачитували текст “Росія – держава-терорист”. Самі ж окупанти не могли нічого вдіяти і просто слухали, час від часу намагаючись вимикати мікрофон.

Відео брифінгу з’явилося в YouTube-каналі “Guildhall”. Користувач стверджує, що кадри йому передали джерела в українських розвідувальних структурах.

На зустрічі з дипломатами країн Африки росіяни традиційно почали складати казки про війну із Заходом руками України, стверджуючи, що проти РФ ведеться “колоніальна війна”.

Але на 30-й секунді онлайн-бесіди до пропагандистів несподівано увірвалися невідомі, зачитуючи текст про злочини ЗС РФ в Україні.

Росіяни намагалися вимкнути “співрозмовників”, але фраза “Росія – держава-терорист” постійно проривалася в ефір. В результаті окупантам довелося ще й слухати український гімн.

УНІАН