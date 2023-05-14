Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH

Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина.

У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою.

Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: «пташка» у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки.

БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин.

Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловлюють вдячність німецькому народу за черговий важливий внесок, що зміцнює технологічну перевагу української армії та наближає перемогу України над агресивною російською тиранією.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України