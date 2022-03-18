Українські сили ППО збили російський винищувач над Київською областю

Вранці 18 березня українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач над Київською областю. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

«Близько 08:15 в Бучанському районі підрозділами ППО Сухопутних військ України збитий ворожий винищувач-бомбардувальний Су-34. Літак збито з використанням ПЗРК «Стінгер», — зазначив він. За його словами, екіпаж не катапультувався, літак впав на тимчасово окупованій території.