Українські війська вдарили по ворожих РЛСна території Курської області РФ

Пошкоджено дві радіолокаційні станції.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України вразили ворожу радіотехнічну позицію на території РФ.

Пошкоджено дві радіолокаційні станції – РЛС 55Ж6 “Нєбо” та, ймовірно, “Гамма-С1Е”. Загальні втрати ворога уточнюються, повідомили в ГУР.

“18 листопада 2023 поблизу населеного пункту дмітрієв курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога. Ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції – РЛС 55Ж6 «Нєбо» та, ймовірно, «Гамма-С1Е»”, – йдеться у повідомленні.

У вересні на території Курської області вже була уражена РЛС “Нєбо”. Українськи війська вдарили по ній безпілотником. Волонтер Сергій Стерненко тоді повідомляв, що по РЛС вдарили бійці ЦСК “А” СБУ. Удар вдалося здійснити завдяки донатам на озброєння.

Також у жовтні військові з СБУ вдарили по комплексу ППО С400 “Тріумф” на території Бєлгородської області Росії. // LB.ua