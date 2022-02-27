Українські військові відбили Ірпінь (відео)

У місто підійшло підкріплення для військових.

У неділю, 27 лютого, російські танки з боку Бучі увійшли на територію Ірпеня. Але ЗСУ вдалося вибити окупантів з міста.

Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«Ірпінь ми тримаємо! Сьогодні Ірпінь на 100% під контролем», — наголосив мер міста.

Він попросив місцевих жителів постійно сидіти вдома, оскільки постійно йдуть обстріли. Каже, що підійшло підкріплення для українських військових.

Як повідомлялося, поблизу Ірпеня кілька днів йдуть бої з окупантами. Також у місті чути звуки вибуху з Гостомеля. // УНІАН