Українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків т.зв. «ЛДНР»

Українські військові взяли в полон ще чотирьох окупантів. Вони належать до так званих «ДНР» і «ЛНР» та воювали на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Закарпатського легіону «128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада».

Зазначається, що штурмовики із закарпатського підрозділу «Вовки» працювали у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії. Українським бійцям вдалося взяти у полон чотирьох бойовиків «ЛДНР». Окупанти є уродженцями Луганської та Донецької областей.

«Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих «бійців» по суті як гарматне м’ясо», — йдеться у повідомленні.