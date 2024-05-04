Українські військові збили російський Су-25 на Донеччині
Українські військові збили сьогодні російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Су-25 – це дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки сухопутних військ, а також знищення об’єктів. Такі штурмовики оснащені авіаційними гарматами, авіабомбами, некерованими ракетами “повітря-земля” та керованими ракетами “повітря-повітря”.
Згідно з відкритими даними, приблизна вартість одного Су-25 становить 11 мільйонів доларів.