Українські військові збили російський Су-25 на Донеччині

Українські військові збили сьогодні російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

“Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці”, – сказав глава держави у своєму вечірньому відеозверненні.