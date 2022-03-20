Українські захисники знищили військову колону в тилу противника (відео)
Українські захисники у глибокому тилу противника знищили чергову колону окупантів.
Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, передає УНН.
«Це — наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян», — зазначили захисники.
Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України зазначило, що це вдалося зробити завдяки тісній взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Грузинським Легіоном.
«На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає», — додали українській військові до відео моменту знищення.