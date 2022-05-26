Українського олімпійця затримали за коригування вогню окупантів

Штангіст-важкоатлет Геннадій Красильников став пособником російських окупантів.

Учасник двох Олімпіад у складі збірної України, важкоатлет Геннадій Красильников був затриманий українським бійцями за коригування вогню російських окупантів.

Як повідомляє glavred.info, пособника окупантів українські захисники затримали у Чугуєві Харківської області.

Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.

У 2014 році Красильников в якості волонтера брав активну участь в евакуації людей із зони проведення АТО і надавав гуманітарну допомогу.

«Геннадій Красильников — особистість у важкій атлетиці, безумовно, помітна. Одне те, що він брав участь вже в двох Олімпіадах, вигідно відрізняє його серед інших спортсменів. Але унікальність таланту 27-річного штангіста не тільки і не стільки в цьому. Більше дивує інше. Не володіючи видатними даними саме для суперважкої категорії, Геннадій бореться практично на рівних з атлетами, які важать півтора і більше центнерів«, — писали про спортсмена видання в 2004 році. // УНІАН