Український ударний дрон Vampire уразив ворожий склад і техніку на Бахмутському напрямку

Росіяни спробували посадити дрон, задіявши РЕБ, але це їм не вдалося.

Український ударний дрон Vampire уразив ворожий склад і бойову броньовану машину на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, бойове завдання виконав підрозділ CODE 9.2.

“Під час місії росіяни намагалися посадити «пташку» завдяки РЕБу. Але дрон ефективно відпрацював та повернувся додому”, – розповів міністр.

Нагадаємо, днями на фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва. Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів.

Крім того, упродовж трьох днів українці задонатили 235 млн гривень на 10 000 дронів-камікадзе. Гроші на безпілотники збирали UNITED24, “Повернись живим” і monobank. // LB.ua