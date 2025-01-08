Українців попередили про фейк щодо нібито введення графіків відключення газу
У мережі поширюються повідомлення про нібито введення графіків відключення газу після припинення транзиту російського газу. Ця інформація – черговий фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
“Інформація про графіки відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну не відповідає дійсності”, – наголошують в ЦПД.
Центр протидії дезінформації також зазначає, що такі повідомлення є прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей для охоплення більшої кількості читачів.