«Укренерго» спростувало інформацію про обов’язкове відключення електрики вночі

Енергосистема працює в нормальному режимі

«Важливо і терміново! У соціальних мережах і деяких ЗМІ поширюють фейки про те, що о 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в будинках. Нібито через підключення нашої електромережі до європейської системи», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» зазначають, що саме так і працює ворог і ці заклики спрямовані на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі.

«Укренерго» офіційно спростовує цю інформацію і заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі й буде працювати. Нічого вимикати не потрібно, і ніхто нікуди не підключається вночі!», – підкреслили у відомстві.

Українців закликали використовувати електроенергію відповідально і не вестися на провокації ворога. // Главком