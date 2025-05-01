Унаслідок нічної атаки рашистів на Одещину загинули 2 людини, ще 15 травмовані

В Одесі та Одеському районі пошкоджена цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, торговий та навчальний заклади, транспортні засоби. Виникло багато пожеж, які ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На цю мить відомо, що загинули 2 людини та 15 отримали поранення. Інформація уточнюється.

Поліцейські на місцях документують наслідки воєнного злочину росії, збирають докази, опитують людей, надають їм психологічну допомогу, забезпечують правопорядок.

Всього від поліції задіяно 238 осіб особового складу.

Закликаємо громадян реагувати на сигнал «Повітряна тривога», відразу прямувати в укриття та перебувати там до сигналу «Відбій».

Відділ комунікації поліції Одещини