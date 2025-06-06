Унаслідок російської атаки на Київ загинули 4 людини, поранені 20

Наслідки обстрілу фіксують у шести з десяти районів Києва.

Станом на 6 ранку в Києві відомо про чотирьох убитих і 20 поранених унаслідок атаки ворога. 16 з них – госпіталізовані, повідомив мер міста Віталій Кличко. За даними МВС, троє убитих – це рятувальники.

Є зміни в русі транспорту, спричинені обстрілом. На ділянці вул. Вадима Гетьмана – від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого – перекрито рух транспорту.

Пошкоджено “червону” лінію метрополітену. Між станціями “Лісова” та “Арсенальна” організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М

У Соломʼянському районі сталася пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м, а також загоряння на 11 поверсі житлового будинку. Врятовано три особи.

У Дарницькому районі уламків збитих повітряних цілей впали на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.

У Голосіївському районі спалахнула пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад, уламки впали біля АЗС, пошкоджено автомобіль.

У Деснянському районі виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

У Шевченківському районі вирувала пожежа в зоні нежитлової забудови.

У Дніпровському районі значних пошкоджень зазнала АЗС. На місці працюють рятувальники.

Також пошкоджено колії метрополітену між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”. Без пожежі та потерпілих. // LB.ua