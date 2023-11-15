Уночі росіяни вдарили по чотирьохповерхівці в Селидовому. Загинула жінка

Під завалами можуть перебувати люди.

Цієї ночі російська армія вдарила по чотирьохповерховому житловому будинку в Селидовому Донецької області. Зруйновано під’їзд.

Станом на ранок відомо про одну загиблу жінку, під завалами може залишатися ще щонайменше одна людина. Про це повідомив в Telegram міністр внутрішніх справ Клименко.

З будинку врятували п’ятьох людей.