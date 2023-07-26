Уряд виділив 40 мільярдів на інвестиції в виробництво БПЛА

Кабінет Міністрів цьогоріч виділив 40 мільярдів гривень на виробництво українських безпілотників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму, присвяченого річниці проєкту “Армія дронів”.

“Війна щодня ставить нові виклики. Один з ключових — військові технології. Мусимо бути на крок попереду ворога та берегти кожного нашого воїна. Безпілотники дають такі можливості”, – пише глава уряду.

Він нагадав, що рік тому через UNITED24 було зібрано понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників.

“На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів”, – зазнчив Шмигаль.

За його словами, зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року для інвестицій в українських виробників безпілотників.

“Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів”, – резюмував він.

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем. // Економічна правда