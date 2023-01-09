Уся земля під Соледаром у трупах російських окупантів

Президент подякував бійцям, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів.

На Ставці головнокомандувача обговорили сьогодні найгарячіші напрямки та загальні перспективи на Донбасі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців. “Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуації на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні”, – сказав президент.

Він наголосив, що битва за Донбас триває і хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього Донбасу.

Зеленський подякував всім українським воїнам, які захищають Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Також висловив слова подяки бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів.

“Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін… Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля”, – наголосив український президент.

Він зазначив, що вдячний також захисникам і захисницям за кожен крок уперед на інших напрямках на передовій, “за поступове просування – дуже обережне, прораховане й саме тому – абсолютно надійне”.

За словами Зеленського, сьогодні на Ставці доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки.

Що відбувається у Соледарі

За словами українського журналіста Юрія Бутусова, українські військовослужбовці вже вісім діб ведуть безперервний контактний бій на ближніх дистанціях у місті.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни кинули на захоплення міста найбільш професійних представників ПВК “Вагнер”.

Сьогодні вдень заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська почали штурм міста після невдалої спроби захопити його.

Нагадаємо, що 6 січня поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів, їх розшукують правоохоронці. // УНІАН