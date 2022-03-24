Увага! Евакуація на Київщині 24 березня
24 березня на Київщині працюватимуть наступні гуманітарні коридори:
📌Велика Димерка — Бровари
місце збору — біля сільради, вул. Бобрицька 1
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів
📌Богданівка — Бровари
місце збору — біля сільради, вул. Богдана Хмельницького 219
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів
📌Макарів — Житомир
місце збору — біля сільради, вул. Ростовського 30
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви
📌Бервиця — Бровари
в селі Бервиця люди мають самостійно перейти поміж селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубіж, в напрямку вулиці Радгоспна.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів
❌Евакуація можлива тільки в разі збереження окупантами режиму тиші!Tweet