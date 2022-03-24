Увага! Евакуація на Київщині 24 березня

24 березня на Київщині працюватимуть наступні гуманітарні коридори:

📌Велика Димерка — Бровари

місце збору — біля сільради, вул. Бобрицька 1

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів

📌Богданівка — Бровари

місце збору — біля сільради, вул. Богдана Хмельницького 219

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів

📌Макарів — Житомир

місце збору — біля сільради, вул. Ростовського 30

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви

📌Бервиця — Бровари

в селі Бервиця люди мають самостійно перейти поміж селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубіж, в напрямку вулиці Радгоспна.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів

❌Евакуація можлива тільки в разі збереження окупантами режиму тиші!

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