В Бердянську в автомобілі підірвали колаборанта (фото)

У Бердянську в неділю, 5 травня, на Великдень, пролунав вибух. Було ліквідовано місцевого колаборанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну в Telegram, соцмережі.

За її даними, було ліквідовано співробітника окупаційної виправничої колонії.

“Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці”, – додала голова МВА.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, про підрив авто повідомили самі окупанти.

За версією рашистів, невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював.

Від отриманих травм зрадник помер на місці події.