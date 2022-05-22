В Бучанському районі виявили тіла ще двох вбитих окупантами мирних жителів

21 травня слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині.

Так в кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

Станом на сьогодні поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.

Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини окупантів.

Поліція Київської області