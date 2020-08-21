В Донецкой области разоблачили бывшего боевика т. н. «ДНР»

Пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Сейчас ему объявлено о подозрении, начато уголовное производство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«Сегодня пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившем в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра горисполкома в г. Мариуполь, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой «ДНР», — говорится в сообщении.

Пограничники задержали гражданина и продолжают работу по выявлению представителей НВФ.

«Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины», — добавили в ГПСУ.

Напомним, полиция Донецкой области с начала 2020 года разоблачила 202 участников незаконных вооруженных формирований.