В Донецьку «влада» вже роздає «безхозні квартири» родинам бойовиків

В окупованому Донецьку влада «ДНР» роздала родинам загиблих бойовиків ключі від восьми квартир «маневреного фонду»

Як повідомляють підконтрольні «ДНР» сайти, володарями ключів стали члени сімей загиблих бойовиків «ДНР» і громадяни, чиї будинки були зруйновані в результаті ведення бойових дій, передає Depo.Донбас.

В квітні окупаційна влада виділила три квартири з «маневреного фонду».

Нагадаємо, «маневрений фонд» — це квартири і будинки в «ДНР», які визнані «безхозними» і прийняті у «муніципальну власність «ДНР».

Як відомо, «безхозні» квартири у Донецьку і в інших окупованих містах насправді це квартири переселенців, які виїхали за межі підконтрольної Росії Донеччини і не встигли продати своє житло.