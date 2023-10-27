В ГУР попереджають про наклепи російських спецслужб щодо глави Міноборони України

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Рашисти створили і розіслали підконтрольним пропагандистам і так званим «технологам» нову методичку наративів.

Спецслужби Росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

ГУР попередило, що російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти глави Міноборони Умєрова

Рустем Умєров. Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Рашисти створили і розіслали підконтрольним пропагандистам і так званим «технологам» нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. Є там і частина, “присвячена” українському міністрові.

Розвідка оприлюднила перелік основних фейків, які будуть поширювати окупанти:

  • «Корумпована Україна продає зброю терористам «ХАМАС»;
  •  «Україна використовує «Зерновий коридор» для незаконної торгівлі зброєю»;
  • «Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю»;
  • «Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю».

“Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною  ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів. Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора Росії, спрямованих на дискредитацію України”, – заявило ГУР. Розвідка зазначила, що з цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні. ГУР закликало не поширювати брехню росіян і дбати про інформаційну гігієну.

Нагадаємо, раніше Росія запустила фейки про начебто підготовку Україною теракту в Умані. Також пропагандисти поширювали фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді та “повну мобілізацію” в нашій державі, щоб посіяти паніку серед населення. Деякі телеграм-канали поширювали дезінформацію, використовуючи брендування ТСН. // LB.ua
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