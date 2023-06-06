В ГУР розповіли деталі підготовки окупантів до підриву Каховської ГЕС
Окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці додають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Так, проведення основних робіт із замінування Каховської ГЕС одразу після захоплення станції.
“В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою”, – розповіли в ГУР.
Як додали розвідники, цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони.