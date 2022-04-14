В Херсоні окупанти створили катівню для незгодних – аналог донецької «Ізоляції»

В області тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією.

У Херсоні російські окупанти створили в’язницю для катувань українців.

Про це розповіла Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Понад місяць залишається в рашистській окупації Херсон та більша частина Херсонської області. … Тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією, за інформацією обласної прокуратури, в заручниках російських бойовиків перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти. Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з’явився аналог донецької «Ізоляції» для катувань незгодних з окупаційним режимом», — повідомила омбудсмен.

Окрім того, за її словами, регіон перебуває на межі гуманітарної катастрофи. 106 населених пунктів залишаються без електроенергії. Дедалі менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє.

«Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає. Днями окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Рашисти забрали ліки, дитяче харчування та памперси. … Окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через рашистські ЗМІ та соціальні мережі», — зазначила Денісова.

Омбудсмен наголосила, що такі дії російських загарбників — це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

«Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», — додала Людмила Денісова.

Що таке «Ізоляція»

«Ізоляція» — це тюрма, створена в Донецьку російськими диверсійними загонами у 2014 році. З’явилася після захоплення терористами «ДНР» території мистецького фонду «Ізоляція»: вони перетворили її на закритий об’єкт «Міністерства держбезпеки ДНР».

На території цього об’єкта тренуються бойовики, діє склад вкрадених авто, військової техніки та зброї, а також утримуються незаконно ув’язнені люди, яких піддають тортурам.

В’язниця має статус секретної. Вироки утримуваним виносяться незаконними судами «ДНР» без належного розслідування. // УНІАН