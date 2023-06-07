В Херсонській області людей евакуюють за допомогою всюдиходів «Богун» (відео)

У Херсонській області для допомоги цивільним під час евакуації залучили всюдиходи “Богуни”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Чому задіяли саме “Богуни”?

Всюдихід “Богун” являє собою автомобіль українського виробництва з колісною формулою 4х4 використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей у снігових заметах та інших перешкодах.

Як зазначають в ДСНС, це сучасна ефективна високопрохідна техніка, яка безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці. Наразі спецтранспорт використовується для евакуації мирного населення.

Автомобіль має бензопили, лебідку, шанцевий інструмент, медобладнання, а також засоби зв’язку та сучасну навігацію.