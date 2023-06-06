В Херсонській області підтоплено 24 населених пункти, вода буде прибувати ще добу, – Клименко

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області підтоплено 24 населених пункти. При цьому вода буде прибувати ще протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що наразі рівень води на правобережжі Херсонської області складає понад 2 метри.

“Очікуємо, що вода буде прибувати протягом ще як мінімум 20-24 годин, тому усі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово”, – сказав Клименко.

Міністр зазначив, що правоохоронці евакуювали вже близько тисячі людей. Втім евакуація продовжується.

У Херсоні розгорнуто п’ять пунктів для того, щоб люди могли там перебувати перед евакуацією до інших населених пунктів.

Клименко також зазначив, що попри катастрофу російські окупанти продовжують обстріли Херсонської області. Так, через атаку по Херсону постраждали двоє поліцейських, а внаслідок обстрілу Берислава – мирний мешканець. При цьому обстріли продовжуються й досі.